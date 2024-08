Argentijnse wereldkampioen verlaat Europa voor avontuur in Midden-Oosten en wordt ploeggenoot van Rode Duivel

Paulo Dybala is in gesprek met de Saudische club Al-Qadsiah. De onderhandelingen over een transfersom zijn momenteel gaande tussen AS Roma en de Saudische club.

Volgens Fabrizio Romano zal de Argentijn een contract tekenen voor drie jaar. Daar zou de aanvaller ruim 15 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

Mocht de Argentijnse wereldkampioen tekenen voor Al-Qadsiah, dan wordt hij ploeggenoot van Rode Duivel Koen Casteels. De veertienvoudige Duivel maakte in juli al de overstap naar het Midden-Oosten toen zijn contract bij het Duitse Wolfsburg niet werd verlengd.

Paulo Dybala kan terugkijken op een uitstekende periode in Italië. De aanvaller speelde onder andere voor Palermo, Juventus en AS Roma. In 324 Serie A-wedstrijden wist hij maar liefst 123 keer te scoren.

Zijn grootste succes behaalde hij bij Juventus, waar hij vijf keer de Scudetto won. De wereldbekerwinst met Argentinië in 2022 was zijn hoogtepunt met de Argentijnse nationale ploeg. Tot dusver heeft hij 38 interlands gespeeld.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.



Salary and contract terms agreed, final details discussed.



Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm