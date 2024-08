Chelsea en Napoli zijn er stilaan aan het uit geraken over Lukaku en Osimhen: al zit er nog één kink in de kabel

Napoli hoopt spoedig tot een akkoord te komen met Chelsea over de transfer van Romelu Lukaku. De Italiaanse club heeft al enige tijd belangstelling voor de Belgische spits en er staan vandaag opnieuw gesprekken gepland in Londen.

Beide clubs proberen een overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de transfer. Napoli schat dat een bedrag van 30 miljoen euro voldoende zou moeten zijn om Lukaku naar Italië te halen. Chelsea daarentegen vroeg meer dan 40 miljoen euro voor de aanvaller.

Napoli blijft echter optimistisch en hoopt mogelijk Victor Osimhen bij de deal te betrekken. De Italiaanse club wil graag de Nigeriaanse spits inzetten als ruilmiddel, hoewel Chelsea terughoudend is vanwege de hoge looneisen van Osimhen.

Napoli's sportief directeur Giovanni Manna heeft gesprekken gevoerd met functionarissen van Chelsea in Londen, waar de twee partijen onderhandelen over een deal, aldus The Times. Osimhen speelde een cruciale rol in Napoli's jacht op de Serie A-titel in 2022/23 door maar liefst 26 competitiedoelpunten te scoren in 32 wedstrijden, en vorig seizoen nog 15 keer te scoren in 25 wedstrijden ondanks blessureleed.

Osimhen wil meer dan Lukaku verdienen

Deze zomer heeft Osimhen echter een transferverzoek ingediend, wat leidde tot voortdurende geruchten over een mogelijke overstap naar de Premier League, waarbij Chelsea voortdurend in de driver's seat lijkt te zitten. De Blues zijn van plan de uit de gratie gevallen spits Lukaku, die een topdoelwit is voor Napoli-manager Antonio Conte, te gebruiken om de deal te realiseren, en het lijkt erop dat de twee clubs dicht bij een overeenkomst zijn.

De Serie A-club waardeert Osimhen op ongeveer €105 miljoen en heeft rond de €29 miljoen in contanten geboden voor de Belgische aanvaller, wat neerkomt op een totale deal van €134 miljoen.

Chelsea waardeert Lukaku echter nog steeds net onder de €46 miljoen, wat betekent dat er nog wat werk te doen is met betrekking tot de uiteindelijke bedragen die beide partijen zouden betalen.

Lukaku verdient naar verluidt een duizelingwekkende €377.000 per week, en Chelsea zou bereid zijn om Osimhen hetzelfde salaris te bieden als ze Lukaku aan Napoli kunnen verkopen, aangezien de Nigeriaanse ster naar verluidt niet bereid is om een salarisverlaging te accepteren om een zomerse vertrek uit Italië gemakkelijker te maken.