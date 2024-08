'Memphis Depay heeft (eindelijk) een nieuwe club gevonden, maar komt na akkoord plots met voorwaarde op de proppen om krabbel te zetten'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Memphis Depay lijkt eindelijk een nieuwe club te hebben gevonden. De Nederlandse aanvaller heeft een akkoord met Galatasaray SK. Al heeft hij nog één voorwaarde vooraleer hij effectief zijn krabbel wil zetten.

De zaakwaarnemer van Memphis Depay heeft de voorbije weken overuren gedraaid. De voormalige speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona werd aangeboden bij clubs uit Spanje, Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland,…

Zonder succes. AC Milan, Fenebahçe SK en Aston Villa luisterden dan wel naar het voorstel, maar knapten uiteindelijk af op de hoge looneisen van de Nederlander. Al heeft hij nu toch onderdak gevonden.

© photonews

De Turkse media melden dat Depay een akkoord heeft met Galatasaray SK. Al is er wel nog een voorwaarde: Cim Bom Bom moet zich eerst verzekeren van de groepsfase van de Champions League vooraleer hij zijn krabbel wil zetten.

Dries Mertens en Michy Batshuayi nemen het in de play-offs van Het Kampioenenbal op tegen Young Boys Bern. Onze landgenoten weten dus wat te doen als ze Depay willen verwelkomen als nieuwe ploegmaat.

Kan Memphis Depay opnieuw potten breken?

Depay is sinds deze zomer een vrije speler nadat zijn contract bij Atlético Madrid niet werd verlengd. Sinds zijn transfer naar FC Barcelona (in 2021, nvdr.) slaagde de aanvaller er niet meer in om potten te breken.