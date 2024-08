Beerschot kiest voor verrassende samenwerking en versterking

Beerschot heeft dringend nood aan versterking. Ze gaan een verrassende samenwerking aan om aan deze versterking te geraken.

Twee nieuwe namen

Het Nieuwsblad weet dat Beerschot zich gaat versterken met twee spelers uit Saudi-Arabië. Zo zouden Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi zich binnenkort naar België begeven. Beide spelers komen over van het Saudische Al-Ittihad. Dit is de club van Karim Benzema.

De laatste twee jaren gaan meer en meer Europese toppers richting Saudi-Arabië, maar het land wil ook de omgekeerde richting bewerkstelligen. Hiervoor hebben ze een specifieke reden.

Het Saudische project

In 2034 organiseert Saudi-Arabië het WK voetbal. Ze willen geen mal figuur slaan dan en willen dus jonge beloften ervaring laten opdoen in Europa. Hierin kadert de overgang van Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi helemaal in.

Beide spelers worden bestempeld als grote beloften van het Saudische voetbal. Vorige zomer nam Al-Ittihad Al-Ghamdi voor bijna twaalf miljoen euro over van Al-Ettifaq. Hij werd direct basisspeler bij de club van Benzema.

De Saudische connectie

De samenwerking tussen Saudi-Arabië en Beerschot komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Zo is de meerderheidsaandeelhouder van Beerschot, Abdullah Bin Mosaad, een Saudische prins.

Hij heeft in het verleden voor Al-Hilal gewerkt. De club waar zijn broer ook jarenlang voorzitter was. Beerschot is nog steeds op zoek naar vers kapitaal of een nieuwe overnemer. Mogelijk kunnen ze via deze Saudische weg nieuw kapitaal genereren.