Glenn Verbauwhede doet boekje open over cowboyverhalen rond zijn ontslag bij KV Kortrijk

Na vorig seizoen werd Glenn Verbauwhede ontslagen bij KV Kortrijk. Hij was er aan de slag als keeperstrainer en komt nu naar buiten met hoe alles gelopen is.

Over het ontslag van Glenn Verbauwhede doen de wildste verhalen de ronde en dat beseft de keeperstrainer zelf maar al te goed. “Je hoort van alles: een te grote persoonlijkheid, te rechttoe-rechtaan, te populair bij de supporters, te dicht bij de spelers…”, zegt hij zelf aan kw.be.

Eén ding wil Verbauwhede alvast niet. “Ik zweer dat ik niet zal toestaan dat er een verhaal gecreëerd wordt op basis van fratsen van twintig jaar geleden. Daarvoor heb ik te hard gewerkt om te staan waar ik nu ben en waar ik in de toekomst nog zal staan.”

Volgens Verbauwhede had hij van enkele bestuurders voor de playdowns van vorig seizoen de belofte gekregen dat hij hoe dan ook mocht aan boord blijven, of de club nu zakte naar de Challenger Pro League of niet.

“Maar dan krijg ik op 5 juni plots te horen dat ik ontslagen was, op een moment dat elders alle plaatsen al waren ingenomen; en kort daarna kwam ik te weten dat het zes weken geleden al was beslist. Dan voel ik mij gebruikt”, is Verbauwhede duidelijk.

Geen respect

En ook Freyr Alexandersson spaart hij niet. “De coach neemt mij mee naar wat hij ‘de belangrijkste battle van de war’ noemde, maar nadat we samen die strijd gewonnen hebben, laat hij mij vallen. Dat hij de boodschap overliet aan de CEO en de CFO is voor mij een duidelijk bewijs dat er van zijn kant geen respect was.”

Verbauwhede vindt dat hij beter verdiende. Hij haalt zelf enkele kritieke momenten aan. “Wie is er tussengekomen toen het kot in brand stond en bepaalde mensen bijna fysiek werden aangevallen? Wie heeft er de supporters na die erbarmelijke partij in Charleroi tijdens de eindronde kalm gehouden om anderen uit de wind te zetten?”

De ex-keeper heeft naar eigen zeggen na zijn ontslag veel steun gekregen van heel wat mensen. “Dan ben ik blij dat ik altijd trouw aan mezelf ben gebleven en iedereen nog recht in de ogen kan kijken.”