RSC Anderlecht kent hun tegenstander in de Play-Offs van de Europa League. De laatste horde naar de groepsfase van de Europa League voor de Brusselaars.

Anderlecht komt in de laatste voorronde van de Europa League, de Play-Offs, uit tegen het Wit-Russische Dinamo Minsk. Deze schakelde Lincoln Red Imps FC uit Gibraltar uit. Thuis werd er gewonnen met 2-0 en op donderdagavond was een 2-1 nederlaag in Gibraltar voldoende om zich te kwalificeren.

De heenwedstrijd vindt plaats op donderdag 22 augustus in Hongarije. De wedstrijd vindt plaats op neutraal terrein en zonder publiek. De terugwedstrijd zal plaatshebben in het Lotto Park. Als Anderlecht Dinamo Minsk uitgeschakeld dan plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Europa League.

De competitie in Wit-Rusland is volop aan de gang. Dinamo Minsk staat momenteel op een 2de plaats met één punt achterstand op Torpedo Zhodino. Kanttekening is wel dat Dinamo Minsk twee wedstrijden minder heeft gespeeld. RSC Anderlecht is dus gewaarschuwd. Ze komen niet het sterkste team tegen, maar wel een ploeg die op elkaar is ingespeeld.