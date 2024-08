Doelman onthult voor welk belachelijk bedrag hij bij Anderlecht moest spelen na overname door Marc Coucke

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na omzwervingen bij Anderlecht en Slovan Liberec in Tsjechië voelt het voor keeper Olivier Vliegen een beetje aan als thuiskomen bij Jong Genk.

“Het was tijd voor een nieuwe uitdaging waarbij ik wat naambekendheid kon opdoen”, verklapt Vliegen aan Het Belang van Limburg. “Toevallig werd het mijn oude club KRC Genk.”

Bij Genk speelde speelde hij drie seizoenen, tot zijn achttiende. Jackers en Coucke hadden toen een profcontract, maar hij niet. Uiteindelijk trok hij naar Anderlecht waar hij met heel wat bekend volk speelde.

Maar rijk zou hij er zeker niet worden, waardoor hij uitkeek voor andere aanbiedingen en zo een voorstel kreeg vanuit een land waar niemand het van verwacht had.

“Na dat seizoen nam Marc Coucke de club over. Een contract kreeg ik niet. Ik mocht blijven voor 90 euro per gewonnen match bij de beloften. Daar kon ik niet van leven”, gaat Vliegen verder.

“Plots kwam het voorstel om in Tsjechië te spelen. Ik testte bij Sparta Praag, maar uiteindelijk was er Slovan Liberec waar ik meer kansen kreeg. Ik heb er, buiten twee korte uitleenbeurten, zes seizoenen gevoetbald. De laatste twee jaar was ik titularis.”