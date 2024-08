📷 KAA Gent heeft belangrijk, maar minder leuk nieuws over volgende Europese thuiswedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent plaatste zich donderdag voor de play-offs van de Conference League. Daarin wacht een duel met Partizan Belgrado.

Met de hakken over de sloot, via bloed, zweet en tranen, maar KAA Gent is erin geslaagd om zich te plaatsen voor de play-offs van de Conference League.

In deze laatste voorronde van de Europese competitie is Partizan Belgrado de tegenstander. Als KAA Gent deze ronde overleeft, dan plaatst de ploeg van trainer Wouter Vrancken zich voor de groepsfase van de Conference League.

De thuiswedstrijd zou normaal op donderdag 29 augustus moeten afgewerkt worden, maar communicatiemanager Tom Vandenbulcke laat op zijn sociale media al weten dat de wedstrijd verplaatst wordt.

“We spelen de thuismatch op woensdag 28/8 om 18u”, klinkt het. “Dit omdat federale politie vereist dat Anderlecht, Cercle én KAA Gent niet allen op hetzelfde moment thuis spelen.”

Niet leuk voor de fans dat er zo vroeg gespeeld wordt, maar het kan niet anders. “UEFA heeft de match daarom verplaatst naar woensdag. Om 18u dus, omdat er geen overlapping mag zijn met de Champions League. De heenmatch is op donderdag 22/8 om 20u15 in Belgrado.”