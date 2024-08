Geen rust voor Thibo Somers: het geheim van de onvermoeibare kapitein van Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Door de Europese campagne moet Cercle Brugge plots heel wat wedstrijden meer spelen. De enige constante in de ploeg is de kapitein Thibo Somers.

Al zeven wedstrijden heeft Cercle Brugge op de teller dit seizoen. Kapitein Thibo Somers stond telkens in de basis, enkel tegen Westerlo maakte hij de 90 minuten niet vol. Toen wisselde Muslic hem in de 72ste minuut.

De kapitein van Cercle stond donderdag zelfs op de rechtsback. Intussen trok Cercle al Gary Magnée aan als extra rechtervleugelverdediger. Op die positie zal Somers dus wellicht niet meer moeten spelen.

Muslic wil Somers dan ook beschermen. "Thibo is de Vlaamse superman, maar iedereen is kwetsbaar. We denken allemaal dat Thibo wel kan blijven doorgaan met zijn Cercle-DNA, maar hij heeft ook rust nodig. Al kan die hem nu niet geven."

Somers vindt veel wedstrijden niet erg

Somers zelf lijkt de vele wedstrijden niet erg te vinden. "Ik voel me altijd fit en probeer zo goed mogelijk te recupereren. De trainer weet dat ik het fysiek aankan. Het was de zevende wedstrijd in 21 dagen, maar daarvoor ben je ook voetballer geworden."

Een wedstrijd om de drie dagen deert Somers dan ook niet. "Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe meer ik in het ritme kom en hoe beter ik word. Op het einde van het seizoen is dat ook altijd zo. Die druk om veel wedstrijden te spelen doet me wel goed."