Verrassing van formaat: Anderlecht is ook bereid deze twee spelers te verkopen om geld voor versterkingen binnen te halen

Jesper Fredberg werkt momenteel met een beperkt budget. Daarom ook de gratis spelers die hij binnenhaalde om de verdediging te versterken. Om offensief de ploeg nog beter te maken, rekent hij ook op uitgaande transfers. En daar zitten toch twee verrassende namen bij.

Volgens HLN staan immers ook Yari Verschaeren en Luis Vazquez in het uitstalraam. De verdediging is intussen in orde gebracht en Fredberg richt zijn aandacht op het aanvallende compartiment. Daarvoor zal hij echter zijn eigen budget moeten creëren.

Eerder werd al bekend dat zowel Francis Amuzu als Anders Dreyer bij een goed bod zouden mogen vertrekken. Maar vooral Verschaeren is toch verrassend. Hij startte in de drie eerste matchen van het seizoen.

Maar helemaal kon hij de verwachtingen ook niet inlossen. Mede door zijn zware blessure is zijn marktwaarde intussen gekelderd van 16 miljoen naar 8,5 miljoen.

Verschaeren is ook niet van plan te vertrekken, maar als er een interessant bod komt, is Anderlecht wel bereid om daarover te onderhandelen.

Dat geldt ook voor Luis Vázquez. De 23-jarige Argentijnse spits kwam vorige zomer voor 5 miljoen euro over van Boca Juniors. Vázquez scoorde 7 doelpunten in 44 matchen voor Anderlecht, maar er zijn twijfels gerezen over zijn progressiemarge.