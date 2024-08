Onvrede bij Lommel na eerste nederlaag: "Boven ons hoofd en dat van de trainer"

Lommel SK verloor zaterdag met 2-1 van SK Beveren. De onvrede is bijzonder groot bij de spelers.

Het waren verre van ideale omstandigheden voor Lommel SK om de eerste competitiematch af te werken. Trainer Steven Bould miste acht geblesseerden en de zieke Dermane Karim.

Maar ook drie spelers die van het bestuur niet mochten spelen. Jari De Busser, Zalan Vancsa en Kluiverth Aguilar waren niet van de partij, terwijl zij toch bij de sterkhouders van het team behoren.

Lucas Schoofs, die voor de eerredder zorgde tegen Beveren, doet het verhaal. “Wij zijn nog op zoek naar de goede vorm”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg na de wedstrijd.

“Ook het samenspel is lastiger als je elkaar nog maar enkele weken kent. Dat zal zeker verbeteren. Alleen is het jammer dat we nu al de eerste drie punten verliezen. Al moeten we dit niet dramatiseren.”

De drie ‘verplichte’ afwezigen waren een doorn in het oog. “Jari, Kluiverth en Zalan waren er door beslissingen boven ons hoofd en zelfs boven het hoofd van de trainer niet bij.”

“Het hoort jammer genoeg bij deze club en had een impact op de spelersgroep. Dinsdag trainde het drietal nog mee en woensdag kregen ze te horen dat ze niet mogen spelen. De spoeling is op dit moment erg dun. Het helpt natuurlijk niet als er weinig concurrentie is.”