Veel geruchten rond Dorsch naar Anderlecht, maar... Fredberg drukt niet door omwille van deze reden

Niklas Dorsch wordt sinds enkele dagen aan Anderlecht gekoppeld. De ex-speler van KAA Gent staat wel degelijk op de radar, maar is absoluut niet de prioriteit.

Dorsch is immers een verdedigende middenvelder en daar kan Brian Riemer al rekenen op Mats Rits en als het nodig is kan ook Théo Leoni daar spelen. Het is wel een signaal voor Rits dat Anderlecht zo'n profiel bekijkt.

Er is echter nog verre van een akkoord, zeker met Augsburg. De Duitsers zijn niet geïnteresseerd in een uitleenbeurt met aankoopoptie. Als ze Dorsch laten vertrekken moet er onmiddellijk een transfersom op tafel komen.

Fredberg heeft momenteel andere katten te geselen. Hij is ook niet blind en beseft dat er een creatieve speler moet bijkomen. En door de weerkerende blessurezorgen van Francis Amuzu heeft ook een winger prioriteit.

Anderlecht dreigt immers weer met Stroeykens of Verschaeren op de flank te moeten gaan spelen en dat is niet hun beste positie. Daarom staat een snel en dribbelvaardig profiel hoog op het verlanglijstje.

Want Nilson Angulo bewees gisteren dat hij nog niet klaar is voor week na week hetzelfde niveau te brengen. Na de match moest de Ecuadoraan getroost worden door de spelers, technische staf en Fredberg zelf. Hij zit momenteel in een vertrouwensdip.