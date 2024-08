Gent en Genk hofleverancier, maar ook grote uitblinkers uit Kortrijk en STVV: "We zullen hem missen"

Zoals elke week brengt Voetbalkrant.com u ons 'Elftal van de Week'. En daar is deze week plaats in voor veel jongens uit Genk en Gent. Maar ook Kortrijk is goed vertegenwoordigd. En wat gezegd van de prestaties van Colin Coosemans?

Doel

Het wordt afgezaagd, maar Colin Coosemans blijft de topprestaties aan elkaar rijgen. In een elftal dat nog niet echt goed draait, zorgt hij ervoor dat ze kansen krijgen om punten te pakken. Al vier speeldagen op rij is hij de beste man bij paars-wit. Tegen KV Mechelen alweer héél belangrijk.

Verdediging

Joaquin Seys speelde tegen zijn voet op de rechterkant en deed dat zeker niet onaardig voor Club Brugge. Eentje om in het oog te houden. Twee jongens van Kortrijk trouwens in onze verdediging. Bram Lagae en Dion De Neve zorgden ervoor dat KVK de punten thuis hield tegen Standard.

De defensie wordt vervolledigd met Hugo Gambor. De 21-jarige Zuid-Afrikaan maakte indruk voor Gent in de ruime zege tegen Westerlo. De sterkste prestatie van de Buffalo's dit seizoen en dat zal u verder in dit elftal ook wel nog merken.

Middenveld

Nog maar net aangekomen, maar Jarne Steuckers is zich aan het ontwikkelen tot de patron van Genk. Hij had een voet in de drie eerste goals van de Limburgers. Zijn maatje Bilal El Khannouss was dan weer de aanjager op het middenveld. We gaan hem missen als hij nog vertrekt.

De andere twee komen ook uit Gent. Mathias Delorge heeft zich razendsnel aangepast en neemt zo'n beetje de rol van Julien De Sart over. Hij scoorde ook. Op de flank was Matias Fernadez-Pardo dan weer onhoudbaar en was hij ook beslissend. Ook hem zouden we missen als hij nog vertrekt.

Aanval

De uitblinker van de speeldag was Kavheh Zahirosleslam. Twee goals en een assist. Als STVV onderaan weg wil komen, zullen ze op hun Amerikaanse spits moeten leunen. Net als Genk vertrouwen moet blijven houden in Tolu Arokodare.

Na de eerste twee speeldagen kwam er al kritiek op hem. Intussen zit de spits al aan vier goals en spreekt niemand nog over extra versterking.