Ivan Leko niet te spreken over eigen speler: "Ik ben kwaad op hem, had het nog gezegd op voorhand"

Standard verloor voor het eerst dit seizoen. Het ging met 1-0 onderuit op bezoek bij KV Kortrijk.

Standard ging ongeslagen op bezoek bij KV Kortrijk, maar een rode kaart van Henry Lawrence zorgde ervoor dat de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg draaide.

“De rode kaart was het kantelmoment in deze wedstrijd. Tot dan was het een evenwichtig duel”, zei Standardtrainer Ivan Leko na afloop van de wedstrijd bij Sporza.

“Defensief waren we stabiel en we dwongen ook enkele halve kansen af. Na de rode kaart bleven de jongens alles geven, maar dan wordt het natuurlijk lastig tegen een sterke tegenstander. Kortrijk creëerde zeker in de tweede helft meer kansen en op basis daarvan verdient het de overwinning.”

Verkeerde noppen

De rode kaart van Standard, op aangeven van de VAR, was een fikse tegenvaller voor de Rouches. “Ik heb de overtreding van Lawrence nog niet teruggezien, maar ik ben kwaad op hem.”

En daar had Leko een reden voor. “Ik had hem gezegd om met aluminium noppen te spelen, want we weten allemaal dat dit een zacht en nat veld is. Maar hij speelde met plastieken noppen, gleed uit en deed de tackle. Met zo'n actie laat je je team met een man minder achter en daardoor hebben we uiteindelijk verloren.”