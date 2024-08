📷 OFFICIEEL: OHL heeft nieuwe speler beet, die meteen ambitie toont

Takuma Ominami is een rechtsvoetige centrale verdediger die uitkomt voor de Japanse topclub Kawasaki Frontale. Bij de Japanse club speelde hij ruim 71 wedstrijden.

Ominami komt op huurbasis over van Kawasaki Frontale, maar Oud-Heverlee Leuven heeft ook een aankoopoptie op de verdediger. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn transferwaarde 800.000 euro.

“Ik ben zeer trots om voor OH Leuven te tekenen en deze kleuren te mogen dragen. Het is een mooie en ambitieuze club met een schitterend stadion en een prachtige grasmat. Ik kijk ernaar uit om mijn ploeggenoten te leren kennen en om zo snel mogelijk mijn debuut voor onze geweldige fans te maken,” aldus de Japanse verdediger op de clubwebsite.

Bij OHL zal Ominami de concurrentie aangaan met onder anderen Ewoud Pletincx, Federico Ricca, Antef Tsoungui en Joël Schingtienne.

Komende zaterdag kan hij al meteen zijn debuut maken. De Leuvenaars trekken dan naar Westerlo.

✍️🇯🇵✅️ Signed and Sealed!



Takuma Ominami is a new #ohleuven player! pic.twitter.com/rR7RLEXa4T