Aanduidingen speeldag 5: bekijk hier welke scheidsrechter de Antwerpse derby fluit of de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Speeldag 4 is ondertussen ook al achter de rug, de Jupiler Pro League is helemaal op gang getrapt. Steeds meer spektakel krijgen we voorgeschoteld en speeldag 5 staat alweer voor de deur. Bekijk hier welke scheidsrechters aangeduid werden voor de wedstrijd van uw ploeg.

Deze weken staat in het teken van de play-offs in de Europese competities. En dus zijn er met Anderlecht - Genk en Cercle Brugge - KAA Gent twee topwedstrijden uitgesteld naar een latere datum om de Europese kansen te vrijwaren.

Cercle Brugge en KAA Gent spelen in de Conference League, RSC Anderlecht neemt de honneurs waar in de Europa League. Zij spelen dus allen niet op zondag, wat normaal gezien wel de bedoeling was voor de drie teams en Genk.

Zes wedstrijden op het scherpste van de snee

De twaalf andere ploegen spelen wél gewoon hun wedstrijd. Zo staat er op zaterdag een Antwerpse derby tussen Antwerp en KV Mechelen op het programma. Die zal in goede banen worden geleid door Nicolas Laforge.

Nog op zaterdag is er Westerlo tegen OH Leuven. Die match zal door Jan Boterberg worden gefloten. En ook op zondag zijn er nog vier interessante duels, die we op de voet zullen gaan volgen in de diverse stadions.

Club Brugge moet het met Erik Lambrechts doen in de zoektocht naar een nieuwe driepunter op bezoek bij Dender, terwijl Standard - Beerschot onder leiding staat van Jasper Vergoote. Alle aanduidingen op een rijtje.