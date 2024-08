Breekt jeugdspeler eindelijk door? Twee JPL-clubs tonen alvast interesse

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antoine Colassin kan zijn grote doorbraak in de Jupiler Pro League komend seizoen eindelijk maken. Twee clubs tonen namelijk interesse in de jonge aanvaller.

Beerschot is in de zoektocht naar offensieve versterking uitgekomen bij Antoine Colassin. Volgens Nieuwsblad-journalist David Van den Broeck zou ook Sporting Charleroi interesse tonen in de aanvaller.

De interesse van Charleroi in Colassin is geen verrassing. De club had vorig jaar al belangstelling voor de speler en volgt zijn situatie nauwgezet op.

Colassin genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, waar hij ook zijn debuut maakte. Tijdens zijn periode bij Paars-Wit werd hij uitgeleend aan Zulte-Waregem en Heerenveen. Momenteel speelt de spits bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

In de Challenger Pro League heeft de 23-jarige spits vier keer gescoord in 16 wedstrijden. Voor de eerste ploeg van Anderlecht maakte hij al drie doelpunten.

De komende weken zullen uitwijzen waar de toekomst van Colassin ligt. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van 400.000 euro. Wordt vervolgd.