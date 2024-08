Vanhaezebrouck ziet grote gelijkenis tussen Club Brugge en RSC Anderlecht: "Maar zij zijn de beste ploeg"

Vier speeldagen is de Jupiler Pro League ver. De grote ploegen weten echter nog niet te overtuigen, zowel qua resultaten als voetbal.

Voor Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk dat Club Brugge nog niet de kampioenenploeg is van vorig seizoen. Dat zal nog eventjes duren vooraleer zij de beste ploeg van de Jupiler Pro League zijn.

“In potentie misschien, maar Genk was bijvoorbeeld beter. Pas op, Club had tot voor deze speeldag de meeste doelkansen afgedwongen en het kleinste aantal kansen weggegeven. Zo slecht was het niet”, moet Vanhaezebrouck wel toegeven in Het Nieuwsblad.

Toch kreeg blauwzwart op bezoek bij Genk de rekening gepresenteerd. “Net omdat het ingezakt bleef spelen en naliet om druk te zetten. Daarin kunnen ze nog heel veel progressie boeken”, gaat de analist verder.

Bij RSC Anderlecht is het volgens de ex-trainer van KAA Gent trouwens volledig hetzelfde verhaal. “Wat zij zaterdag deden, is hoge posities innemen bij de opbouw van KV Mechelen en vermijden dat Mechelen kon uitvoetballen.”

“Maar hetzelfde probleem: zodra Mechelen in balbezit kwam op de eigen helft of rond de middellijn, zag je nauwelijks intensiteit of druk en oogde de ploeg ook loom. Mats Rits, normaal gezien een energieke speler, kende een zware match.”

Dan moeten er volgens Vanhaezebrouck wel andere zaken meespelen, want een mentaal probleem kan het sowieso niet zijn, zolang paarswit bovenaan de rangschikking staat. Dat probleem zou volgens Vanhaezebrouck wel eens fysiek kunnen zijn...