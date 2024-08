Zijn ex-trainer heeft een duidelijke mening over Coosemans: "Dat zou onverstandig zijn"

Er is weer een keepersdebat bij Anderlecht. Colin Coosemans doet het zo goed dat een nieuwe doelman halen geen prioriteit meer is. Of wel? Ex-keeperstrainer van paars-wit, Frank Boeckx, heeft er een duidelijke mening over.

Coosemans heeft alle twijfelaars overtuigd, ook binnen zijn eigen club. "De vraag die zich opdringt, draait voor mij niet om Colin Coosemans, maar wel om Mads Kikkenborg, de jonge Deen die op dit moment tweede doelman is. Is hij goed genoeg om Coosemans te vervangen als hij uitvalt?", aldus Boeckx in HLN.

Anderlecht heeft dus nood aan een tweede doelman. "Het antwoord op die vraag zal bepalen of Anderlecht nog een nieuwe doelman haalt of niet. Anderlecht speelt opnieuw Europees, dat betekent dat ze tot februari zo goed als elke week ook op donderdag zullen moeten spelen.

"Voor doelmannen valt die fysieke belasting wel mee, maar er bestaat altijd een kans op blessures. Dan moet je een alternatief achter de hand hebben dat niet door de mand zal vallen."

Coosemans ligt goed in de groep, is perfect tweevoetig, kan uitvoetballen of de lange bal spelen en is onklopbaar gebleken in één-tegen-één-situaties. Da's al heel veel van wat Anderlecht vraagt van een nummer 1.

"In die mate dat de vraag rijst of Anderlecht het budget voor een nieuwe doelman niet beter elders zou spenderen. Ik denk dat ze beter een vervanger voor Thorgan Hazard zouden zoeken, die toch nog maanden out is met zijn knieblessure", zegt Boeckx.

"Dat creatieve profiel missen ze volgens mij. Ik zou het onverstandig vinden van Anderlecht om nu veel geld te spenderen aan een dure doelman, terwijl ze een goede doelman tussen de palen hebben staan." Een Butez zou bijvoorbeeld altijd moeten spelen als ze er miljoenen aan uitgeven.