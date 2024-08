Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Vanheusden erger dan gedacht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Besnik Hasi had er nog voor gewaarschuwd voor het seizoen. Hij kreeg er met Zinho Vanheusden een topverdediger bij, maar zijn blessuregevoeligheid baarde hem zorgen. Na drie speeldagen lag Vanheusden er al uit en het is erger dan gedacht.

Vanheusden zijn hernia speelde weer op. Dat is een blessure die hij vorig seizoen al opliep en waar hij maanden mee out was bij Standard. Nu blijkt dat de rug hem weer parten speelt.

De centrale verdediger is minstens tot de interlandbreak out en mogelijk zelfs langer. Afgelopen weekend kon hij al niet in actie komen tegen Anderlecht.

Malinwa wilde geen risico’s nemen en hield hem aan de kant. Maar de blessure blijkt nu toch erger dan verwacht. Mechelen zal Vanheusden dus al zeker moeten missen in de komende tweede duels tegen Antwerp en Charleroi.

Het beperkt de opties van Besnik Hasi nog wat meer. Die zou eigenlijk een 4-3-3 willen spelen, maar heeft daar de spelers niet voor. Zeker omdat zijn enige spits, Lauberbach, tegen Anderlecht ook uitviel.

Hasi smeekte al verschillende keren dat hij versterkingen nodig heeft, maar voorlopig blijft het stil bij Malinwa. Waarschijnlijk wachten ze ook tot de prijzen zullen dalen.