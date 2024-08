Deal was zo goed als rond, maar middenvelder zegt 'njet' tegen Anderlecht

Lange tijd leek het erop dat Paars-wit een huurovereenkomst zou sluiten. Voor sommige media leek het al zeker dat Niklas Dorsch naar Anderlecht zou trekken.

Volgens Sky Sports-journalist Florian Plettenberg zal Niklas Dorsch echter niet tekenen bij Anderlecht. FC Augsburg heeft het huurvoorstel met een optie tot aankoop afgewezen, waardoor Anderlecht nu uit de race is voor de Duitser.

Dorsch is geen onbekende in het Belgische voetbal. De verdedigende middenvelder speelde één seizoen voor KAA Gent, dat destijds 3,5 miljoen euro betaalde aan Heidenheim voor zijn diensten.

In Gent speelde Dorsch 43 wedstrijden en scoorde hij vier keer. Het jeugdproduct van Bayern München verdiende al snel een transfer naar Augsburg voor zeven miljoen euro.

Bij de Duitse club heeft de 26-jarige middenvelder tot nu toe 65 wedstrijden gespeeld en tweemaal gescoord. Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een waarde van vier miljoen euro. Het is afwachten of Anderlecht uiteindelijk in staat zal zijn dit bedrag te betalen.

