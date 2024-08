OFFICIEEL: Jari De Busser zet de volgende stap in zijn carrière en gaat in de Nederlandse Eredivisie aan de slag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jari De Busser maakt de overstap van Lommel SK naar Go Ahead Eagles in Nederland. Hij reageert op zijn transfer op de officiële kanalen van zijn nieuwe club.

Jari De Busser maakt een transfer van Lommel SK naar Go Ahead Eagles. De Belgische doelman van 24 jaar tekende een contract tot medio 2027. Woensdagochtend trainde de doelman al mee met de Eredivisie-club.

"Ze hebben mij heel hartelijk ontvangen", sprak De Busser via de officiële kanalen van Go Ahead Eagles. "Het niveau zal hoger zijn dan bij Lommel, dus ik moet me daar aan aanpassen en hoop hier veel te leren."

Twee jaar geleden was er volgens Nederlandse media al contact tussen beide partijen, maar toen geraakte de transfer niet rond. De Busser speelde sinds de zomer van 2020 voor Lommel. Voordien kwam hij uit voor KAA Gent en Lierse SK.