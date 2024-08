Vidarsson sluit vertrek van Samoise niet uit, ook andere sterkhouder "ligt goed in de markt"

Bij KAA Gent gaat er ook nog wel wat gebeuren. De club heeft nog versterkingen nodig in de laatste weken van de mercato en mogelijk vertrekken er ook nog een paar belangrijke jongens. In de podcast Blue White Breakdown gaf sportief directeur Arnar Vidarsson meer uitleg.

Zo is er het geval van Matisse Samoise. Onder Wouter Vrancken is die niet meer zeker van zijn basisplaats. Of mogelijk bereidt hij ook toekomst voor in het geval dat Samoise nog vertrekt.

Zijn situatie is immers niet simpel. “We willen nog flankverdedigers halen", gaf Vidarsson mee. "Samoise gaat zijn laatste contractjaar in en we willen hem graag houden. Of dit gaat lukken, en of hij wilt…"

"Als hij zijn contract niet verlengt, dan moeten we tijdens deze mercato daar misschien al iets halen. Ik verwacht niet dat hij vertrekt, maar dat weet je nooit", aldus Vidarsson.

Ook aan de andere kant zijn er jongens die interesse hebben opgewekt. Archie Brown bijvoorbeeld. De grote en snelle linksback kan nog aardig wat opbrengen. "Links is er Archie, die een profiel heeft die zeer populair is."

"Hij ligt goed in de markt, net als Fernandez-Pardo. Het zou kunnen dat daar een bod komt, dat beseffen wij. Soms moet je dan schakelen en op linksachter zijn we klaar met een optie."