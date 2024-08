Riemer gaat voor compleet nieuwe verdediging tegen Dinamo Minsk - en wat met Verschaeren?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht gaat in Hongarije op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Dinamo Minsk met oog op volgende week. Brian Riemer zou daarin wel eens voor een complete verdediging aan 'nieuwkomers' kunnen kiezen. We lichten de mogelijke basiself even voor u toe.

RSC Anderlecht is in Hongarije om zijn Europese campagne te beginnen tegen Dinamo Minsk. De groepsfase van de Europa League staat op het spel, al is er ook nog het vangnet van de Conference League voor paars-wit. Brian Riemer zal het moeten stellen zonder verschillende sterkhouders, zoals Jan Vertonghen, Thorgan Hazard en Francis Amuzu. Zij zijn allen nog steeds geblesseerd en ontbreken in de kern voor de match tegen Minsk. © photonews De Deense coach zal dus enkele aanpassingen moeten doen en zou van deze wedstrijd gebruik kunnen maken om enkele nieuwe dingen uit te proberen. Daarbij zou een complete verdediging aan nieuwkomers mogelijk kunnen zijn. Veel nieuwkomers achterin? Met Ludwig Augustinsson, Jan-Carlo Simic, Zanka en misschien zelfs Thomas Foket zou Riemer vier zomeraanwinsten van Anderlecht kunnen opstellen, ook al maakt de Zweedse vleugelverdediger natuurlijk niet echt meer deel uit van de nieuwelingen - hij kwam terug na een eerdere huurbeurt. En wat met Yari Verschaeren? Hij zou door de blessure van Amuzu naar links kunnen verhuizen om plaats te maken voor Theo Leoni, Mats Rits en Mario Stroeykens. Ten slotte zouden Anders Dreyer en Kasper Dolberg kunnen starten volgens ons. De mogelijke opstelling van Anderlecht: Coosemans - Augustinsson, Simic, Zanka, Foket (Sardella) - Leoni, Rits, Stroeykens - Verschaeren, Dreyer, Dolberg.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Dinamo Minsk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.