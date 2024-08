'Standard neemt beslissing na zware straf voor speler'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League gaf heel wat spektakel. En ook drie uitsluitingen. En dus was het de vraag wat het Bondsparket en de andere bevoegde instanties in Tubeke zouden beslissen over de zaken.

Henry Lawrence kwam er het meest bekaaid vanaf. Hij kreeg van het Bondsparket als minnelijke schikking een voorstel tot twee speeldagen effectieve schorsing met daarbovenop ook nog eens een boete van 2.000 euro. De Standard-speler werd snel uitgesloten in het duel tegen KV Kortrijk toen hij op de hiel/kuit van een tegenstander terechtkwam. De VAR oordeelde dat een gele kaart niet streng genoeg was en dat het rood moest zijn. © photonews Hij zal nu dus ook moeten brommen, al was het meteen duidelijk dat Standard meer dan waarschijnlijk de straf lager zou proberen te doen uitvallen. De kans dat ze het eens zouden zijn met de schorsing leek vrij klein te zijn - het leek ook onbedoeld van Lawrence. Standard in beroep Standard gaat nu in beroep tegen de straf. Dat laten verschillende Waalse bronnen weten. Daardoor zal er pas op vrijdag een definitief oordeel komen in de zaak, wanneer de Beroepscommissie de zaak zal laten voorkomen. Mogelijk dat De Rouches op die manier voor een lagere straf kunnen zorgen. De kans dat hij dit weekend zal kunnen spelen is sowieso wel klein. Ivan Leko moet bovendien ook Doumbia en Bolingoli missen in de selectie.