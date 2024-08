Bij Club Brugge zijn ze nog steeds boos en de Pro League wordt gezien als de grote boosdoener

Club Brugge heeft nog even om in vorm te komen om straks in de Champions League aan de slag te gaan. Maar daarna wordt het weer een hels programma om af te werken. Met midweeks telkens topmatchen op het programma. Bij Blauw-zwart vloeken ze nog steeds als het competitieformat ter sprake komt.

Het leek er immers lang op dat we eindelijk een ander format zouden krijgen. Met minder matchen voor de topteams. De kalender zit immers eivol. De Jupiler Pro League begon er als eerste aan deze zomer, heeft amper een winterstop en duurt tot eind mei.

Veertig competitiematchen, bekermatchen en Europese matchen. Club kan straks weer vlotjes de kaap van de 55 wedstrijden halen. En ze willen zich Europees laten zien. Die kalender is hen dan ook meer een balk dan een doorn in het oog.

"Wat is de overtreffende trap van erg? Súpererg. En zéér zorgwekkend", zegt CEO Bob Madou daar deze week over in HUMO. "Dat we er niet in geslaagd zijn om meer ademruimte te creëren in de kalender, is nefast voor de kwaliteit van ons voetbal, onze kansen in Europa en de waarde van onze spelers", geeft hij aan.

Club stelde zich niet al te lastig op. Ze wilden gewoon minder matchen, in welk format dat zou zijn, maakte niet al te veel uit. Ze zijn wel altijd voorstander geweest van een afschaffing van de play-offs, maar ze begrepen ook dat ze dat er niet door gingen krijgen.

Pro League moet veranderen

Maar de Pro League, dat is geen makkelijk orgaan om iets gedaan te krijgen. Iedereen zit er met zijn eigen agenda. De grote, de middelgrote en de kleine clubs... iedereen kijkt naar zijn eigen portefeuille en belangen.

Het stoort voorzitter Bart Verhaeghe mateloos dat niemand wil mee in een verhaal stappen dat volgens hem goed is voor het algemene belang van het Belgisch voetbal. Hij is er niet de man naar om ter plaatse te blijven trappelen.

Ze zullen blijven ijveren voor verandering en hebben daarin medestanders gevonden. Maar de teneur is vooral dat er iets moeten veranderen aan de logge werking van de Pro League. Of ze daar iets op vinden, blijft een open vraag.