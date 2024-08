Club Brugge-CEO kreeg online bedreigingen: "Ik ben het beu dat wij als club verantwoordelijk gesteld worden"

Bob Madou heeft zijn eerste crisis als CEO van Club Brugge meegemaakt. De gebeurtenissen met de North Fanatics 2013 hebben er in de club wel ingehakt. Madou werd - nadat de groep ontbonden werd - ook nog eens persoonlijk aangepakt door de Ultras.

Club nam wat er gebeurde op Standard heel serieus en ging direct over tot actie. “Dat gedoe met die ‘zogenaamde’ fans… Dat is de laatste dagen zeer persoonlijk geworden. Laat me stellen dat dat onaangenaam was", zegt Madou in Het Nieuwsblad.

Er kwamen zelfs berichten in de tribunes met 'Madou buiten' op. "Ik heb honderden berichten gekregen van mensen die onze beslissing steunen. Ze vertelden dat ze het zeer hard appreciëren dat ik die 42 enkelingen die onder het mom van de blauw-zwarte vlag extremistisch gedachtegoed uiten uit ons stadion geweerd heb."

"Ik zal zo een gedrag nóóit aanvaarden. Nooit. Ze zijn uitgesloten op basis van ons reglement van inwendige orde, we laten nu verder de instanties hun werk doen. Club is een volksclub en dat zal het altijd blijven. Het mag gerust wat rauwer. Er moeten niet enkel heiligen op de tribunes zitten – we steunen elke sfeeractie – maar wat op Standard gebeurd is, had daar niks mee te maken.”

Het moeten niet allemaal heiligen zijn op de tribune, maar...

Het ging zelfs heel ver. "We hebben 24.500 abonnees. De grote meerderheid is opgelucht met onze reactie – zij willen niet met die groep geassocieerd worden. Er zijn enkelingen die niet tevreden waren. En dat heb ik geweten. Ik heb online bedreigingen gekregen. Dat heeft me geraakt.”

Madou wil het probleem met supporters die hun boekje te buiten gaan ook aankaarten. Want de club wordt telkens gestraft. "Ik ben het beu dat wij als club verantwoordelijk gesteld worden voor zij die zich misdragen. Ik vind dat die aansprakelijkheid bij de overtreders zelf zou moeten liggen, zoals dat in de ganse maatschappij is."

"We doen er alles aan om een veilig klimaat te creëren in onze stadions, maar wij hebben niet de middelen of de rechten om elke aanwezige te controleren. Dat gaat niet.”