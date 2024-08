Geen transfer, serieuze vormdip: Anderlecht heeft een probleem met belangrijke basispion

Is het omdat hij te weinig rust heeft gekregen? In ieder geval heeft Anderlecht momenteel een probleem met Anders Dreyer. De Deen scoort niet en geeft geen assists. En dan ben je er aanvallend weinig mee.

Vijf matchen, nul goals, nul assists. Het staat in schril contrast met zijn cijfers van vorig seizoen. Na een aarzelend seizoensbegin liet Dreyer 21 goals en 9 assists noteren in 39 matchen. Dat zijn normaal gezien statistieken waarmee je niet lang meer in België speelt.

Top 5-competities zoeken een ander soort winger

Dat er amper interesse is, is ook het waarom Anderlecht momenteel een probleem op het veld met hem heeft. Als hij niet beslissend is, ben je er ook weinig mee in het spel. Dat zien de ploegen uit de grote competities ook. Dreyer is een winger die geen man voorbij kan gaan.

De 26-jarige Deen is zelfs niet al te veel op de flank te bespeuren, want hij komt liever naar binnen. De Deense sportieve bazen van Anderlecht weten dat ook en moedigen dat zelfs aan, maar dan zou hij wel de eerste aansluiting bij Dolberg of Vazquez moeten zijn.

En ook dat zit er momenteel niet in. Dreyer zit in een serieuze vormdip. Na het EK moest Riemer hem door personeelstekort ook vervroegd uit vakantie terug roepen. Heeft het daarmee te maken? Het kan, maar voor Anderlecht vormt het momenteel wel een probleem.

Een concurrent is nodig

Dreyer heeft geen serieuze concurrent in de kern en hij moet spelen als ze hem eventueel nog willen verkopen deze zomer. Maar dat lijkt er niet in te zitten. Er is ook nog geen enkel concreet bod of zelfs gerucht over hem opgedoken.

Tegen Dinamo Minsk kreeg de hele voorlinie - met ook Angulo en Vazquez - een onvoldoende. Ze creëerden amper iets. Maar er wordt vooral naar Dreyer gekeken momenteel. Want het is eigenlijk een probleem voor vooral Fredberg.

Die wou een extra linkerwinger aantrekken gezien de blessuregevoeligheid van Amuzu en het feit dat Angulo nog niet klaar lijkt. Maar nu moet hij zich ook concentreren op een extra rechterflank, want net als vorig seizoen heeft Dreyer misschien wel baat bij even herbronnen op de bank.

Nadat hij tegen STVV zijn basisplaats leek kwijt te spelen, kwam hij weer boven water. Aangezien Fredberg en Riemer elke positie dubbel bezet willen, ligt er nog heel wat werk op de plank. En als ze rekenden op minstens 10 miljoen voor Dreyer... Dat gaan ze deze zomer niet krijgen.