Ivan Leko is geïrriteerd door het vertrek van Nathan Ngoy bij Standard: "We verliezen onze beste verdediger"

Ivan Leko waardeert het vertrek van Nathan Ngoy naar Luton Town niet. De defensie van Standard is behoorlijk verzwakt, vooral omdat Doumbia en Bolingoli geblesseerd zijn en Henry Lawrence geschorst is voor de wedstrijd tegen Beerschot.

Het was een gespannen Ivan Leko vandaag tijdens de persconferentie, twee dagen voor de wedstrijd tegen Beerschot (18.30 uur). Zonder zijn twee linksachters, heeft de Kroaat ook net vernomen dat Nathan Ngoy op het punt staat om naar Luton Town te vertrekken.

"We zijn zwakker dan vorige week. Bolingoli en Lawrence zullen er niet bij zijn en Nathan vertrekt. Ik had zijn vertrek niet verwacht, hij is onze beste centrale verdediger. Degene met de grootste toekomst."

"Het is een verrassing voor mij, maar zo is het leven. Het was een moeilijke week, maar we zullen doorgaan met werken, op zoek naar oplossingen op de transfermarkt. We hebben nog tien zware dagen te gaan, we moeten slim zijn."

Leko gaf ook aan teleurgesteld te zijn over de situatie: "Mijn team is nu niet zo sterk als vorige week, dus het is normaal dat ik teleurgesteld ben. Elke coach hoopt op versterkingen en een sterker team, maar we zitten nu met vijf spelers minder met mogelijk ook Bansé. Wat ik onthoud is dat we goede trainingsessies hebben gehad met de spelers die er zijn, en we zullen ons maximaal inzetten als groep."

Blessure update

Ivan Leko heeft ook updates gegeven over de andere geblesseerden van Standard, waaronder Hakim Sahabo en Laurent Henkinet. "Laurent traint al met ons mee sinds de eerste week van het kampioenschap. Het is goed om een ervaren doelman in de groep te hebben. Hakim is ook weer bij de groep." Voor Sahabo en Doumbia is het nog te snel om met de groep te trainen.