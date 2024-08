Supporters Club Brugge komen met gezamenlijk statement: "Wie wil terugkeren, zal zich moeten verontschuldigen"

Afgelopen donderdag hebben verschillende sfeergroepen van Club Brugge overleg gehad met het bestuur van de club. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van incidenten tijdens de recente wedstrijd tegen Standard, waarbij een aantal leden van de North Fanatics een nazi-groet uitbrachten.

Als reactie op dit gedrag heeft Club Brugge besloten om 42 supporters voor onbepaalde tijd de toegang tot de wedstrijden te ontzeggen. De betrokken supporters zijn volgens de club niet meer welkom tot nader order.

In een gezamenlijk statement lieten de sfeergroepen weten dat zij het gedrag van deze supporters scherp afkeuren. "Wij als collectief van de verschillende groepen willen benadrukken dat geen enkele vorm van racisme, laat staan van neonazisme, thuishoort binnen één van onze groepen", klinkt het in de verklaring.

De groepen kondigden verder aan dat de betrokken supporters, die in de toekomst weer deel willen uitmaken van de Club Brugge-familie, zich zullen moeten verontschuldigen bij de club. "De betrokken personen, die in de toekomst deel willen uitmaken van onze familie, zullen zich dan ook individueel verontschuldigen bij Club en samen zullen we zorgen dat we hier sterker uitkomen," aldus het statement.

Tot slot benadrukten de sfeergroepen dat dergelijk gedrag nooit meer zal worden geaccepteerd in de toekomst. "Laat het ons nogmaals duidelijk stellen dat geen enkele vorm van racisme in de toekomst zal geduld worden binnen onze 'collectieve' groep."

Met deze boodschap hopen de sfeergroepen van Club Brugge een krachtig signaal af te geven dat racisme en neonazisme geen plaats hebben binnen hun gelederen en dat zij actief zullen blijven werken aan een veilige en inclusieve supporterscultuur.