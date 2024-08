Weer geen prijs voor Anderlecht: 'Paars-wit ziet transfertarget vertrekken naar Engeland'

Volgens Duitse journalist Dominik Schneider ondergaat Gustavo Puerta momenteel zijn medische testen voor een transfer naar Hull City. De middenvelder van Bayer 04 Leverkusen wordt verwacht morgen tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Millwall aan de fans gepresenteerd te worden als nieuwe aanwinst.

Puerta, die onlangs weinig speeltijd kreeg bij de Duitse landskampioen, leek een interessante optie voor Anderlecht.

De 21-jarige Colombiaan speelde nog maar tien wedstrijden voor Bayer Leverkusen. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van drie miljoen euro.

Nu de piste van de middenvelder afgesloten lijkt te zijn moet Anderlecht opnieuw op zoek gaan naar een middenvelder. Lange tijd circuleren grote namen zoals Dennis Praet en Christian Eriksen rond het Lotto Park. Al is de kans klein dat deze spelers zullen tekenen in Brussel.

Eerder werd al vermeld dat ex-KAA Gentspeler Niklas Dorsch niet naar Anderlecht ging gaan. FC Augsburg had het huurvoorstel met een optie tot aankoop afgewezen van Paars-wit.

