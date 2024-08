Johan Boskamp dropt bommetje na rel tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois liet weten dat hij niet meer in actie komt voor de Rode Duivels. Althans niet zolang Domenico Tedesco bondscoach is.

Heel wat analisten denken dat Thibaut Courtois erop hoopte dat Domenico Tedesco na een teleurstellend EK in Duitsland aan de kant zou geschoven worden bij de Rode Duivels, maar dat is duidelijk niet het geval.

“Daar zat ie op te wachten. Maar omdat er helemaal niets beweegt bij de bond, heeft hij zelf zijn conclusies getrokken”, is analist Johan Boskamp duidelijk in Het Belang van Limburg. Maar de evaluatie is nog altijd niet gebeurd.

“Dat is toch helemaal een lachertje? We zijn bijna twee maanden verder en bij de bond liggen ze nog altijd op apegapen. Daar komt nog eens bij dat de mensen die de evaluatie moeten uitvoeren zelf nooit op niveau gevoetbald hebben.”

Dat zij moeten beslissen over de toekomst van de nationale ploeg, dat gaat er bij Boskamp niet in. Volgens Boskamp zou het wel eens snel kunnen gaan voor Tedesco.

“In de Nations League speelt België tegen Frankrijk en Italië. Geen slechte tegenstanders. Stel dat het daar misloopt, dan zou de wereld er over een paar maanden wel eens helemaal anders kunnen uitzien.”

Blijft Tedesco aan tot het WK, dan zou het volgens Boskamp wel eens zo kunnen zijn dat Courtois nooit meer voor de nationale ploeg speelt.