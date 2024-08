"Toen was ik zo verrast": Carl Hoefkens doet boekje open over ontslag bij Club Brugge en Standard

Carl Hoefkens is momenteel aan de slag in Nederland. In ons land werd hij twee keer snel ontslagen.

Eerst bij Club Brugge, daarna ook bij Standard. Het pad van Carl Hoefkens als trainer in de Jupiler Pro League ging helemaal niet over rozen, maar het heeft geen littekens nagelaten.

“Ik hou ook geen rancune over aan Club of aan Standard. Het heeft me wel doen nadenken over wat ik nog beter kan doen. Misschien had ik de groep soms wat moeten ontlasten. Of had ik bij Standard veel duidelijker moeten communiceren dat top 6 onmogelijk was met die ploeg”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Met druk omgaan, het is iets wat bij Club Brugge en Standard eigenlijk als normaal wordt beschouwd. En zeker als het niet perfect loopt komt de kritiek er ontzettend snel.

“Ach, als ik terugblik op mijn manier van werken, hoe ik er omging met de spelers en hun reacties - net als die van een ploeg - nadien hoorde, dan heeft me dat ook wel gesterkt in mijn visie. Vandaar dat ik me niet wil aanpassen.”

Toch kan hij niet anders dan stellen dat het in Luik eigenlijk onbegrijpelijk was dat hij aan de kant geschoven werd. Dat beseffen ze bij Standard ook nog altijd.

“Niet het juiste moment... Dat is zo relatief. Als je met Standard negende staat, met uitschieters tegen Anderlecht, Club, Genk... en je moet 0,0 denken aan degradatie, dan speel je gewoon een oké seizoen. Net daarom was ik ook zo verrast toen ik telefoon kreeg dat het over was.”