Voorlopig zonder ploeg: Stan Braem genoemd voor opvallende nieuwe club

Stan Braem heeft voorlopig nog geen ploeg voor dit seizoen. Hier en daar duikt zijn naam op als mogelijke versterking.

Stan Braem is één van de grote revelaties uit het Belgische voetbal. Hij maakte in zes jaar tijd via tussenstappen de sprong van vierde provinciale naar de Jupiler Pro League bij Zulte Waregem.

Na onder andere een uitleenbeurt aan Lokeren-Temse zit hij ondertussen wel zonder ploeg, maar blijkbaar wordt er in West-Vlaanderen nog altijd heel goed naar hem gekeken.

“Een collega-bestuurder belde me al smalend met de melding dat Stan Braem, de ex-spits van Zulte Waregem, nog geen club heeft”, zegt Karl Vannieuwkerke aan Het Nieuwsblad. “Tja, we willen dat wel bekijken maar alleen als het aan onze voorwaarden kan. De filosofie blijft.”

De televisiemaker is bestuurder bij KV Diksmuide Oostende in derde amateur. “Wij zijn met Diksmuide kampioen gespeeld in eerste provinciale met een budget dat soms maar de helft was van de andere titelkandidaten. Wij waren één van de weinige provincialers met een spaarpotje en dat willen we zo houden bij KVDO.”

De spelers die vooral uit de eigen jeugd komen zijn hun vergoedingssysteem gewoon. Zij spelen nu in het stadion van KV Oostende. “Meteen na de samensmelting kreeg ik wel wat voetbalmakelaars aan de lijn, maar managers gaan we hier buiten houden.”