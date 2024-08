🎥 Toch ook een kritische noot bij prestatie man die de drie punten redde voor Club Brugge: "Hij moet daar beter doen"

De Club Brugge-supporters bedankten Joel Ordonez op hun blote knieën. De Ecuadoraanse verdediger pakte in de absolute slotfase uit met dé tackle van de speeldag.

Club Brugge kwam al snel 0-2 voor op het veld van Dender, maar daarna ging het steeds verder bergaf. Net voor de rust scoorde Dender de aansluitingstreffer en helemaal op het einde drukte de thuisploeg door voor de gelijkmaker.

Die leek er zelfs te komen toen Soladio de bal enkel nog leek binnen te duwen hebben, maar dat was buiten Joel Ordonez gerekend. Met gevaar voor eigen lijf en leden gooide hij zijn been naar de bal en kon hem nog net wegtikken met zijn grote teen vooraleer Soladio de 2-2 ging maken.

Zijn coach was alvast blij met zijn verdediger. "Hij doet daar een lijf-en-leden-tackle die nodig was. Dat is de intensiteit die we nodig hebben."

Maxime De Cuyper had wel een bedenking. "Ordonez redt ons daar. Hij de man van de match? Hij weet ook dat hij beter moet doen bij dat eerste doelpunt. Hij maakte zijn half foutje goed", zei De Cuyper met een knipoog.