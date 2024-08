Brecht Dejaegere heeft een stiekeme droom bij KV Kortrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Brecht Dejaegere is terug thuis bij KV Kortrijk. Hij speelt opnieuw voor de ploeg waar het allemaal begon.

Zeven jaar bij KAA Gent, drie jaar in Frankrijk en een jaartje in de Amerikaanse MLS-competitie, maar nu is Brecht Dejaegere weer een Kerel bij KV Kortrijk.

Hij maakte bij de West-Vlaamse ploeg zijn debuut. Hij was de laatste jeugdspeler van Veekaa die doorstroomde naar het eerste elftal. Eigenlijk een vreselijke statistiek voor KV Kortrijk.

"Dat is leuk voor mij, maar ergens vind ik het ook wel jammer. Ik beschouw het als een eer, maar het wordt toch stilaan tijd dat iemand anders die fakkel overneemt”, vertelt hij op kw.be.

Doelstellingen genoeg voor Dejaegere bij KV Kortrijk. “Ik wil terug winnen. Ik wil dat ploegen er terug tegenop zien om hier te komen voetballen. Ploegen moeten terug schrik hebben van Kortrijk.”

Maar Dejaegere droomt ook nog van veel meer. “Nog eens een bekerfinale spelen zou heel mooi zijn. Ik heb de titel gewonnen met Gent en de beker met Toulouse. Een prijs met Kortrijk ontbreekt nog, dus het zou mooi zijn mocht dat ooit lukken.”