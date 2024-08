De Cuyper weet waar de problemen van Club Brugge liggen en duidt ze ook aan: "Het is een wereld van verschil"

Club Brugge heeft twee overwinningen op rij beet. Tot daar het positieve nieuws, want buiten een heel sterke eerste 20 minuten verviel blauw-zwart op Dender weer in zijn oude gewoontes. Ze zakten ver in en ontsnapten in de slotfase aan de gelijkmaker.

Maxime De Cuyper was ook eerlijk in zijn analyse van de wedstrijd. "Die eerste helft spelen we super, behalve de laatste vijf minuten", begon de gelegenheidsrechtsachter. "Dat is misschien wel de manier waarop Club altijd zou moeten spelen. Maar we geven hen de kans om terug in de match te komen."

"Maar als wij de fouten niet maken... Zij hebben niks kunnen creëren. Het kwam allemaal door onszelf. Dat hebben we ook besproken tijdens de rust en na de match. Dat zij die kans nog kregen op het einde? Dat kwam puur door ons."

Bij naam wou hij hem niet noemen, maar het was Romero die de bal verkeerd terugkopte. "Die bal moet over het stadion. De speler in kwestie weet ook dat hij beter moet doen. Ordonez redt ons daar. Hij de man van de match? Hij weet ook dat hij beter moet doen bij dat eerste doelpunt. Hij maakte zijn half foutje goed", zei De Cuyper met een knipoog."

Club bezwoer zo wel de crisis nadat er in de eerste matchen niet gewonnen werd. "Dat doen jullie graag hé, een crisis creëren", lachte De Cuyper. "Nee, het is jullie job en wij hebben onze job. Het zelfvertrouwen was er wel altijd, maar het kwam er niet uit."

Het lijkt voorlopig een fysiek probleem te zijn waar Club mee kampt. "Ik denk dat iedereen stillekesaan weer op niveau aan het komen is", knikte de flankverdediger. "Maar je kan ook niet verwachten dat elke speler al topfit is. Nu is het zaak om karakter te tonen. Het komt wel, maar we moeten geduld hebben. Het niveau gaat de lucht in op training. Als ik het verschil zie tussen mijn eerste week en nu... Een wereld van verschil!"

Mentaal is het dan ook moeilijk om je terug op te laden na een korte vakantie. "Dat is een beloning voor een goed seizoen als je een korte vakantie hebt gehad. Maar ja, het is even terug herpakken."