Triest nieuws voor Club Brugge en de hele voetbalwereld na overlijden van ex-coach

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Trieste dag voor iedereen die iets met Club Brugge te maken heeft. Ex-coach Christoph Daum is overleden aan longkanker.

Christoph Daum overleed zaterdag aan de gevolgen van longkanker. De ex-coach van Club Brugge werd zeventig jaar. Zijn familie bevestigde het overlijden aan Duitse persagentschap DPA.

In het seizoen 2011-2012 stond Daum aan het roer bij Club Brugge. Daar haalde de Duitser een knappe tweede plaats met Club in het klassement. Het was toen zeven jaar geleden dat Blauw-Zwart nog eens zo hoog eindigde.

In zijn loopjaar in Brugge stond Daum 31 wedstrijden langs de zijlijn. Van die 31 wedstrijden wonnen zijn manschappen er 19. Drie keer speelde Club toen gelijk en ze verloren negen wedstrijden.

Bekende namen van het Brugge van toen zijn onder andere Anderlecht-doelman Colin Coosemans. Ook ex-Club Brugge en Standard coach Carl Hoefkens verdedigde toen de blauw-zwarte kleuren.

Zondagmiddag speelt Club Brugge een wedstrijd op bezoek bij promovendus Dender. Club Brugge heeft dringend punten nodig want na vier wedstrijden staat de kampioen pas op de 14de plaats met vier punten.