Worden Onana, Tielemans en Dendoncker binnenkort vergezeld door een vierde Rode Duivel op het middenveld van Aston Villa?

Aster Vranckx vertrekt bij Wolfsburg. Zal Aston Villa hem een nieuw aanbod doen?

Het is tegen het Bayern München van Vincent Kompany dat Aster Vranckx vanmiddag klaar staat om de Bundesliga te hervatten. Maar het is niet zeker of hij in de basis zal staan.

Vorig seizoen keerde de jonge Belg terug na een weinig succesvolle uitleenbeurt naar AC Milan. In zijn laatste contractjaar is het zeer waarschijnlijk dat hij Wolfsburg zal verlaten voor het einde van de transferperiode.

Een nieuwe start voor Aster Vranckx

Wolfsburg zou dan een deel van de 8 miljoen kunnen terugkrijgen die ze drie jaar geleden aan Mechelen betaalden om hem binnen te rijven. Tot nu toe zijn vooral Italiaanse clubs (met Napoli voorop) genoemd.

Maar Nicolo Schira meldt dat hij uiteindelijk naar Aston Villa zou kunnen gaan. Beide clubs zouden momenteel in onderhandeling zijn over de 21-jarige middenvelder. Met Youri Tielemans, Amadou Onana en Leander Dendoncker heeft Unai Emery al drie Belgen op het middenveld. Zal er een vierde bijkomen?

De concurrentie lijkt Vranckx niet veel meer speeltijd te bieden bij Aston Villa. Daardoor is de kans groot dat Vranckx niet voor een avontuur bij zijn landgenoten in England zal kiezen.