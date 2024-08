Hasi trekt aan alarmbel na nieuwe blessure en doet oproep aan bestuur

KV Mechelen en Besnik Hasi zagen het na 2 minuten wellicht als een teken dat het ook tegen Antwerp niet goed zou komen. Maar de noodgedwongen wissel van Van Cleemput leverde hen uiteindelijk wel de drie punten op.

Blessurezorgen

Vorige week was er de blessure van Lion Lauberbach voorin en een lichte blessure van Van Cleemput achterin. Ondertussen blesseerde ook Zinho Vanheusden zich achterin en ook Bill Antonio en Mory Konaté liggen nog op in de lappenmand. Voor een ploeg als KV Mechelen een echte aderlating.

Dus toen Jules Van Cleemput tegen Antwerp na 19 minuten het veld moest verlaten voor Bas Van Den Eynde leek KV Mechelen opnieuw in de hoek te zitten waar de klappen vielen. "Hij was echt in stijgende lijn aan het gaan sinds zijn komst. Hopelijk is het niet te ernstig", vertelde Besnik Hasi nog over Van Cleemput.

© photonews

Van Den Eynde heeft nog niet veel ervaring op het hoogste niveau maar kwam dit seizoen al enkele keren piepen in de defensie van KV Mechelen, ookal is hij eigenlijk geen centrale verdediger: "Hij is geen verdediger maar doet het niet slecht daar. Om echt stabiel te zijn achteraan hebben we nog twee verdedigers nodig", doet hij een oproep richting het bestuur.

Eerder gedaan op training

En of hij het goed doet, met zijn eerste doeelpunt op het hoogste niveau schenkte hij KV Mechelen de eerste driepunter van het seizoen: "Ik zag Pflücke die bal aannemen en weet dat hij ze op training ook wel eens met de buitenkant van de voet krult dus ik voelde waar de bal zou komen", analyseerde Van Den Eynde zijn doelpunt.

Nog één van de matchwinnaars zaterdag was Malinwa-doelman Ortwin De Wolf die na 4 wedstrijden eindelijk eens twee wedstrijden na elkaar voor zich kreeg maar dat duurde niet lang. "Gelukkig trainen we heel gevarieerd waardoor het nooit een al te grote verrassing is wie de defensie voor mijn neus vormt."