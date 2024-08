Hasi verklaart waarom Raman zijn kans niet kreeg na noodgedwongen wissel

KV Mechelen maakte vrijdag bekend dat ze Benito Raman aangetrokken hadden. Zaterdag zat hij al op de bank tegen Antwerp maar hij kreeg minder speelminuten dan dat het publiek verwacht had.

Dat Raman op de bank zat tegen Antwerp was al een eerste verrassing, zo kort na de aankondiging van de transfer door Malinwa. Door de blessure van Lauberbach vond Hasi wellicht geen slecht idee om een spits extra mee te nemen op de bank.

Net voor het uur viel Ngoy geblesseerd uit bij KV Mechelen en dus moest Hasi noodgedwongen een nieuwe spits brengen. We dachten aan Benito Raman die met zijn snelheid Antwerp pijn zou kunnen doen in de omschakeling bij een 0-1 stand maar Hasi bracht Bafdili. Pas in de 77e minuut werd Raman op het veld gebracht voor Storm en mocht Raman in de spits gaan staan.

Nog niet fit genoeg

Achteraf verklaarde Hasi waarom hij zijn nieuwe aanvaller niet in plaats van Ngoy op de mat bracht: "Simpel. Hij is er nog niet klaar voor", was de trainer van Malinwa duidelijk. "Hij kan nog niet veel minuten spelen en wou hem daarom nog niet zetten na de blessure van Ngoy"

KV Mechelen plukte Raman weg bij Samsunspor waar hij naar de uitgang werd geduwd. "Eerst en vooral start de voorbereiding daar later dan bij ons, hij is dus nog niet zo lang aan het trainen. En bovendien trainde hij daar de voorbije weken individueel. Ik wou hem vooral rustig brengen en geen risico lopen op een blessure."

Maar wanneer zal Raman dan wel klaar zijn? Ook daar heeft Hasi een antwoord op: "Hopelijk na de internationale break tegen Gent. Volgende week zal hij nog wel minuten krijgen maar niet te veel meteen. Hij kan dat gewoonweg nog niet op dit moment, zeker geen 90 minuten', concludeerde Hasi.