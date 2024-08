JPL gaat nog een smaakmaker verliezen: eindelijk interesse van Premier League-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge verwachtte al langer een serieus bod op Kévin Denkey, maar dat bleef uit. Nu de topcompetities vrijdag allemaal hun zomermercato afsluiten, begint de tijd te dringen. Maar nu is er dan toch een club op de proppen gekomen uit Engeland.

De verkoop van Kévin Denkey verloopt moeilijker dan verwacht voor Cercle Brugge. Eerder werden clubs als Lille, Real Sociedad en Bayer Leverkusen genoemd als mogelijke bestemmingen voor de spits, maar een concreet en aantrekkelijk bod bleef uit.

Cercle Brugge streeft naar een transfersom van minstens 15 miljoen euro en het liefst 20 miljoen, weet Het Nieuwsblad. Ondanks deze moeizame onderhandelingen is er een grote kans dat Denkey donderdag tegen Krakau zijn laatste wedstrijd voor Cercle speelt.

Er is nu serieuze interesse van Ipswich Town, dat een concreet bod voorbereidt op Denkey. Eerder was Armando Broja van Chelsea in beeld als nieuwe spits voor de Engelse club, maar zijn transfer ging niet door omdat hij niet slaagde voor de medische keuring.

Ipswich Town heeft daarom zijn pijlen gericht op Denkey als alternatief. Deze onverwachte wending kan de transfermarkt voor Cercle Brugge in beweging brengen. Met het einde van de transferperiode in zicht, hoopt Cercle Brugge snel tot een overeenkomst te komen.

Dan weten ze ook of ze nog een vervanger moeten halen in de laatste dagen van de transfermarkt. Daarvoor liggen al een paar dossiers op tafel.