OFFICIEEL: Rode Duivel gaat aan de slag in Bundesliga bij Duitse vicekampioen

Ameen Al-Dakhil heeft officieel de overstap gemaakt naar VfB Stuttgart in de Bundesliga. De verdediger heeft een contract van vier jaar getekend bij de Duitse club.

Volgens journlaist Sacha Tavolieri zal Burnley een bedrag van 9 miljoen euro ontvangen voor Al-Dakhil, met daarbovenop bijkomende vergoedingen.

De jonge Belg genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Standard vooraleer hij in januari 2022 werd verkocht aan STVV. Bij de Kanaries speelde hij 29 wedstrijden waardoor het Engelse Burnley meteen interesse had in de verdediger.

In januari 2023 maakte de 22-jarige verdediger de definitieve overstap naar de ploeg van Vincent Kompany. In Engeland speelde hij ook 29 wedstrijden en werd hij in het seizoen 2022-2023 kampioen in de Engelse Premiership.

Als alles goed gaat kan de Rode Duivel deze zaterdag zijn debuut maken. Stuttgart speelt een thuiswedstrijd tegen Mainz.

We can confirm that defender Ameen Al-Dakhil has signed for Bundesliga side VfB Stuttgart for an undisclosed fee.



The Club would like to wish Ameen all the best and thank him for his contribution during his time in Lancashire 💪