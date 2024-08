Saoedi-Arabië shopt weer in Europa: 'Portugees gaat aan de slag bij ploeg van Neymar'

Volgens Rudy Galetti tekent Joao Cancelo bij Al Hilal. De club betaalt zo’n 25 miljoen euro aan Manchester City.

Afgelopen jaren werd de verdediger uitgeleend aan FC Barcelona en Bayern München. Destijds betaalde City 65 miljoen euro aan de Portugees.

In zowel Italië, Duitsland en Engeland werd hij kampioen. Met Manchester City won hij vorig jaar nog de Champions League.

Cancelo speelde in totaal 154 wedstrijden voor City en wist daarin negen keer te scoren. de relatie met coach Pep Guardiola is al enige tijd troebel en zou aan de basis liggen van het vertrek.

Bij Al Hilal wordt Cancelo ploeggenoot van onder andere Kalidou Koulibaly, Aleksander Mitrovic en Neymar. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van 25 miljoen euro.

🚨✅ #AlHilal have announced the signing of Joao #Cancelo: it's official. 🇸🇦 pic.twitter.com/FewP4iIaEC https://t.co/AyZUY2qTFs