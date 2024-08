Verrassend! Deze Rode Duivel is niet tevreden met wat zijn club aan het doen is en wil komende vier dagen nog vertrekken

Leicester City wist het verblijf in The Championship tot één seizoen te beperken. Wout Faes ontpopte er zich tot sterkhouder, maar de verdediger is niet blij met wat er allemaal gebeurt - of vooral niet gebeurt - bij de Foxes.

Faes overweegt een vertrek bij Leicester City vanwege zijn ontevredenheid over zijn huidige situatie bij de club. Faes heeft recentelijk een gesprek gehad met de clubleiding van Leicester om zijn zorgen te uiten.

Een belangrijk punt van frustratie voor de verdediger is zijn positie op het veld. Faes voelt zich niet comfortabel op de linkerkant, een rol die hij niet graag vervult. Volgens Sacha Tavolieri heeft hij zijn entourage dan ook de opdracht gegeven nog een oplossing te zoeken.

Naast zijn positie op het veld is Faes ook verrast en teleurgesteld over het gebrek aan nieuwe aanwinsten in het team. Hij had gehoopt op versterkingen om de kwaliteit en competitiviteit van de selectie te verhogen, maar deze bleven uit.

Met de transferdeadline in zicht is Faes actief op zoek naar een oplossing voor zijn situatie. Een vertrek uit Leicester lijkt steeds waarschijnlijker, aangezien hij zijn carrière wil voortzetten in een omgeving waar hij zich beter op zijn gemak voelt en waar de ambities van de club beter aansluiten bij die van hemzelf.

Het is nu de vraag of er in de komende dagen een geschikte club zal opduiken die aan zijn verwachtingen voldoet.