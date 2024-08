Dit hadden ze bij Union niet meer verwacht: basisspeler wil absoluut nog vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union beleeft zijn moeilijkste transferperiode van de afgelopen drie jaar. Normaal gezien is de club heel snel klaar met zijn huiswerk, maar deze keer blijft het hard gaan.

Olympique Lyon is immers komen aankloppen bij Union voor Noah Sadiki. Ze brachten een eerste bod uit van 6 miljoen euro voor de 19-jarige middenvelder, maar dat werd van de hand gewezen.

Ze willen het jeugdproduct van Anderlecht eigenlijk niet verkopen, want er is een belangrijke rol voor hem weggelegd dit seizoen. Hij bewees ook in de eerste matchen dat hij dat aankan.

Maar door de interesse van Lyon staat zijn hoofd nu op een transfer. Hij wil er alles aan doen om naar de Franse topclub te verhuizen, maar Union wil op dit moment niet meewerken.

L'OL is wel van plan om vandaag een nieuw bod binnen te sturen en de vraag is of Union nog lang kan weigeren. Al betekent dat ook dat ze nog een vervanger moeten gaan halen.

Het is trouwens niet de enige speler die nog met een transfer in het hoofd zit. Ook Koki Machida, de defensieleider op dit moment, denkt nog aan een vertrek naar één van de grote competities.