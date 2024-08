Jean Kindermans spaart Jérémy Doku helemaal niet: "Quatsch!"

Niemand weet beter wie Jérémy Doku is dan Jean Kindermans. Hij houdt zich alvast niet in over zijn ex-pupil van RSC Anderlecht.

Als je het voorbije EK in Duitsland en de naam Jérémy Doku met elkaar verbindt, dan kom je automatisch uit bij zijn balverlies dat Slovakije een vroeg doelpunt bezorgde. Voor Jean Kindermans is dat helemaal geen jeugdzonde meer. “Quatsch!”, roept Kindermans het uit bij HUMO. “Als je bij Manchester City speelt, bij Anderlecht en Rennes hebt gezeten en niet meer aan je eerste interland toe bent, mag dat simpelweg niet gebeuren.” “Je neemt op je eigen speelhelft niet dezelfde risico's als hoger op het veld. Eerste match van het toernooi, de hele wereld kijkt toe: ik kan me voorstellen dat Jeremy lang op voorhand had beslist: 'Dit wordt mijn dag!' Was het overmoed? Dat kan ik van hieruit niet beoordelen.” In een interview zei Doku dat hij een echte leider wil zijn, maar daar moet hij volgens Kindermans wel mee opletten. Bij de eigen cornervlag willen bijspringen heeft daar niks mee te maken. “Misschien moet iemand hem daar eens op aanspreken: 'Wat bedoel jij met leiderschap?' Cruijff, Zidane en Messi waren elk in hun tijdperk leiders. Weliswaar verschillende types, maar wel alle drie vanuit een centrale rol op het veld. Op Doku's positie heb je minder impact.” Volgens Kindermans heeft het alvast niets te maken met te hoge verwachtingen. “Hij is een toptalent. Van hem mag je op een zekere leeftijd verwachten dat hij van een spelbepalende speler evolueert naar een resultaatbepalende speler. Zijn dribbels zijn spectaculair en vermaken het publiek, maar om wedstrijden te winnen moet hij er beslissende acties van maken.”