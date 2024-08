De eerste woorden van Leander Dendoncker na zijn terugkeer naar Anderlecht: "Dit is toch echt mijn thuis"

Leander Dendoncker is sinds zaterdag opnieuw speler van Anderlecht. "Dit is mijn thuis", klinkt het bij de middenvelder zelf.

Leander Dendoncker keert na zes jaar terug naar Anderlecht. De 29-jarige middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd, maar beide clubs kwamen ook een aankoopoptie overeen.

Dendoncker zelf kijkt enorm uit naar zijn nieuw avontuur. "Het voelt heel bijzonder om terug te keren naar RSC Anderlecht. Ik heb hier van mijn 14e tot mijn 23e gespeeld, dus dit is toch echt mijn thuis", begint hij op de clubwebsite.

"Het voelt ook aan als een goed moment voor mij om deze stap te zetten en de club te helpen om zijn doelen te bereiken dit seizoen. Ik kan niet wachten om terug op het veld te staan en ik kijk uit naar het weerzien met de fans", besluit hij.

CEO Sports Jesper Fredberg is in de wolken met zijn nieuwe transfer. "We zijn erg blij om Leander terug te verwelkomen. Met Leander halen we iemand binnen met Premier League-ervaring, die de club kent, goed bij het project past en misschien wel het allerbelangrijkste: hij heeft duidelijk ambities om met ons iets te bereiken."

"Leander kan ook op verschillende posities uitgespeeld worden en dat kan een grote troef zijn voor ons dit seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een mooi avontuur wordt voor zowel Leander als de club", besluit Fredberg.