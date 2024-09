Spoelt Cercle stevige nederlaag door voor Brugse derby? Miron Muslic trekt zich aan één iets op

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge kwalificeerde zich afgelopen donderdag tegen Wisla Krakow, maar verloor wel stevig met 1-4. Kan het die nederlaag snel doorspoelen voor Brugse derby?

Met zeven andere spelers op het veld probeerde Miron Muslic wat spelers te sparen voor de Brugse derby. Zo viel kapitein Thibo Somers zelfs naast de selectie, terwijl onder meer Denkey, Van der Bruggen en Ravych op de bank begonnen.

Uiteindelijk moest Muslic wel nog heel wat basisspelers laten opdraven om de Europese kwalificatie veilig te stellen. Maar in veel opzichten zal het zondag in de Brugse derby veel beter moeten voor Cercle Brugge.

Er zal al zeker opnieuw een andere ploeg op het veld staan, maar zal de zware nederlaag tegen Wisla Krakow al doorgespoeld zijn? "Uiteindelijk onthoud ik enkel de kwalificatie", zei Hannes van der Bruggen.

Cercle heeft punten nodig tegen Club

Coach Miron Muslic beseft het belang van de derby voor Cercle. "We hebben punten nodig in de Jupiler Pro League en er wacht ons een mooie uitdaging met de derby. Cercle staat met 4 punten uit 4 wedstrijden op plek 14.

"Er zullen opnieuw met 30.000 toeschouwers in het stadion zitten, maar enkele weken geleden (0-0 op de slotspeeldag van de play-offs, nvdr.) deden we het nog geweldig tegen hen, dat is opnieuw ons doel", zei Muslic nog.