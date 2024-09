'Arsenal krijgt plots bod binnen voor Leandro Trossard: club en speler reageren onmiddellijk'

In heel wat landen is de transfermarkt ondertussen gesloten. In Saudi-Arabië is die nog wel even open, waardoor er nog enkele onverwachte transfers kunnen doorgaan.

Afgelopen week kreeg Leandro Trossard nog het spijtige nieuws te horen dat hij niet geselecteerd werd voor de Nations League-wedstrijden van september. Niet veel later kreeg hij nog meer bijzonder nieuws... Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Trossard namelijk heel wat indruk gemaakt bij Arsenal. Er zou plots zelfs een zeer onverwacht bod zijn binnengekomen. Al-Ittihad, de club die ook Yannick Carrasco wilde, zou een bod van 35 miljoen euro hebben gedaan bij Arsenal voor de Rode Duivel. De club en Trossard reageerden snel... Tavolieri meldt dat Arsenal het bod meteen heeft afgewezen. De Engelse club wil de winger dus duidelijk nog veel gaan gebruiken. Dit seizoen mocht Trossard nog maar één keer in de basis starten. Toch zou de ex-speler van Genk graag nog bij Arsenal blijven. In totaal speelde hij al 71 wedstrijden voor de club waarin hij goed was voor 19 doelpunten.